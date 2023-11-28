Прошедший в Москве снегопад стал самым сильным в ноябре за последние 11 лет

Прошедший в минувший понедельник в Москве снегопад стал самым сильным в ноябре за последние 11 лет. С начала нынешнего холодного сезона снежный покров поднялся на максимально высокую отметку — до 21 сантиметра. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

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После оттепели уровень снега снизился на два сантиметра. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ этот показатель равняется 19 сантиметрам, а на станции в МГУ — 23 сантиметрам. Несмотря на снижение высоты снежного покрова, она все еще превышает климатическую норму в три раза. Последний раз такое большое количество снега было зафиксировано в 2012 году. Уровень снежного покрова продолжит расти в Москве в ночь на четверг, 30 ноября. К утру высота сугробов может достичь 22–27 сантиметров.

— Дальнейшие синоптические процессы не обещают заметных оттепелей, так что по крайней мере в первые 5–7 дней календарной зимы снежный покров продолжит постепенно повышаться, — предупредили на сайте центра погоды «Фобос».

С 27 ноября по 3 декабря 15 регионов России столкнутся с порывистым ветром до 30 метров в секунду и осадками до 25 миллиметров. «Вечерняя Москва» обсудила с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым, доберется ли ветер до столицы и ожидается ли похолодание в Центральном регионе России.