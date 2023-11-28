Синоптик назвал самую холодную ночь на этой неделе в Москве

Ночь со вторника на среду, 29 ноября, может стать самой холодной на этой неделе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

— Ночь со вторника на среду станет самой холодной на рабочей неделе: температура может опуститься до минус 11–13 градусов, — поделился он.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве будет держаться от минус 6 до минус 11 градусов на протяжении недели.

А уже в четверг, 30 ноября, в городе снова возможно кратковременное потепление. К тому же в столицу вернутся сильные снегопады. При этом ветер будет переменчивым. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Гидрометцентр России из-за сильного снегопада и гололеда объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь еще 10–12 тысяч человек из разных служб для уборки снега в городе, так как коммунальщики не справлялись с последствиями непогоды.