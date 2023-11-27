Собянин принял решение привлечь еще 10–12 тыс. коммунальщиков для уборки снега
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение дополнительно привлечь 10–12 тыс. сотрудников городских служб для устранения последствий снегопада на улицах столицы. Об этом он сообщил журналистам.
«В Москве, как обычно в этот период времени, рекордные снегопады. Сегодня потепление, и всю неделю опять будет идти снег. Погодные условия достаточно тяжелые. Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тыс. человек из других служб коммунальных города, таких как Мосводоканал, Мосгаз и целый ряд других служб, так, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах. Надеюсь, что все получится», – сказал Собянин.
Ранее мэр столицы в своем официальном Telegram-канале призвал москвичей быть внимательными на дорогах из-за непогоды и попросил воздержаться от поездок на личном транспорте.
Также Собянин сообщал, что осадки в Москве сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября.