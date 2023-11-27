Собянин принял решение привлечь еще 10–12 тыс. коммунальщиков для уборки снега

«В Москве, как обычно в этот период времени, рекордные снегопады. Сегодня потепление, и всю неделю опять будет идти снег. Погодные условия достаточно тяжелые. Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тыс. человек из других служб коммунальных города, таких как Мосводоканал, Мосгаз и целый ряд других служб, так, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах. Надеюсь, что все получится», – сказал Собянин.