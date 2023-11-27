В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров»

Пресс-служба мэра Москвы анонсировала открытие выставки «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Она пройдет в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» с 9 декабря 2023 года по 27 апреля 2024-го, сообщается на сайте градоначальника.

Подчеркивается, что историю великих императоров отразят в нескольких разделах, которые строятся по тематическому принципу.

«Они посвящены таким темам, как рождение, крещение, первые годы жизни, игры и развлечения, программы и методики воспитания, учебный процесс, военное образование, развитие так называемых приятных талантов, образовательные путешествия, присяга», - говорится в сообщении.

У посетителей будет возможность увидеть вещи, которые принадлежали наследникам престола, а также архивные документы, фотографии и рисунки.

В частности, как отмечается, на выставке будут представлены записные книжки Петра I, которые ранее не экспонировались, тетрадка по чистописанию Павла I, а также планетарий и электростатическая машина, подаренные поэтом Василием Жуковским своему воспитаннику, будущему императору Александру II.

Кроме того, гости смогут увидеть сотни предметов и документов, которые предоставили крупнейшие музеи и архивы, указала пресс-служба.