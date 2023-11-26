Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

"Мама – это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта, которое каждый проносит через всю жизнь. Дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья вам, душевного спокойствия, семейного благополучия и всего самого доброго", – цитирует Собянина портал мэра и правительства Москвы.