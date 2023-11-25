На выставке "Россия" открылись экспозиции "Россия в движении" и "Строим будущее"

Экспозиции Минтранса "Россия в движении" и Минстроя "Строим будущее" начали работу в рамках выставки-форума "Россия". Об этом сообщает пресс-служба выставки.

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В открытии экспозиций участвовали первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Минтранс показал масштабную модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, интерактивную карту опорной сети автомобильных дорог и другое. Также для посетителей подготовили тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей.

Со слов Белоусова, на выставке получилось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Он считает важным то, что многое сделано в интерактивной форме.

Минстрой на своей экспозиции представил достижения во всех областях строительства и городского хозяйства. В их числе робот-дворник "Городовой". Он подключен к системе "Безопасный город", поэтому не только убирает улицы, но и следит за безопасностью.