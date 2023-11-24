В Москве открылся фестиваль Бутмана "Будущее джаза"

Как рассказали в пресс-службе, молодые исполнительницы представили в малых ансамблях свою авторскую музыку и авторские аранжировки известных джазовых стандартов. "Мы давно поражаемся уровню мастерства музыкантов-девушек, и в этом году на фестивале представлены только они. В отличие от юношей они более аккуратны и ответственны в музыке", - считает Бутман. Маэстро также отметил, что "поражен талантом всех девушек, которые выступают сегодня".