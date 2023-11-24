В Москве открылся фестиваль Бутмана "Будущее джаза"
На сцене концертного зала имени П. И. Чайковского открылся 11 международный фестиваль народного артиста РФ Игоря Бутмана "Будущее джаза". Перед публикой выступили представительницы молодежной джазовой сцены, сообщила пресс-служба смотра.
"24 ноября в Концертном зале имени П. И. Чайковского был дан старт одиннадцатому фестивалю народного артиста России Игоря Бутмана "Будущее джаза, - говорится в сообщении. - Вместе с Московским джазовым оркестром под управлением маэстро на сцену вышли самые перспективные представительницы российской молодежной джазовой сцены".
Как рассказали в пресс-службе, молодые исполнительницы представили в малых ансамблях свою авторскую музыку и авторские аранжировки известных джазовых стандартов. "Мы давно поражаемся уровню мастерства музыкантов-девушек, и в этом году на фестивале представлены только они. В отличие от юношей они более аккуратны и ответственны в музыке", - считает Бутман. Маэстро также отметил, что "поражен талантом всех девушек, которые выступают сегодня".
Перед публикой выступили вокалистки Варвара Убель и Анастасия Капрельян, саксофонистки Елизавета Юргина и Полина Ильина, контрабасистки Полина Белан и Елизавета Владимирова, барабанщица Анастасия Бова, а также пианистки Вероника Богданович и Мария Аксенова. 25 и 26 ноября концерты участниц смотра пройдут в джаз-клубе Бутмана на Таганке.
За прошедшие годы фестиваль "Будущее джаза" представил московской публике музыкантов Олега Аккуратова, Кейт Дэвис, Франческо Кафисо, Ивэн Шерман, Марк Уитфилд и многих других.