Собянин рассказал, какие развлечения ждут москвичей этой зимой

Более 4 тысяч адресов зимних развлечений ждут жителей Москвы в этом сезоне: катки, снежные и деревянные горки, лыжные и горнолыжные трассы и многое другое. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

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"Мы постарались, чтобы большая часть зимних развлечений была расположена буквально в нескольких шагах от дома. Самые популярные места – катки – есть в каждом районе", – написал мэр.

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Так, самый большой каток Москвы залили в Парке Горького, его площадь составляет почти 22,2 тысячи квадратных метров. По словам Собянина, впервые за несколько десятков лет частью катка вновь стала Пушкинская набережная. Длина новой ледовой аллеи составляет 300 метров, а ширина 20 метров. Мэр уточнил, что одновременно на катке смогут находиться до 7,5 тысячи гостей.

Для оформления катка специалисты вдохновились творчеством мастера русского авангарда Аристарха Лентулова. Все павильоны проката выполнены в ярких цветовых решениях, отметил мэр.

На Ленинской площади перед главным павильоном проката появились световые конструкции в форме ландышей. Собянин рассказал, что это является отсылкой к проекту художников-конструктивистов Владимира и Георгия Стенбергов.

"Немаленький каток и в Лужниках – площадь единого ледового пространства 16 тысяч квадратных метров. В наступающем сезоне он получил новое название – "Мечтатели", – продолжил Собянин.

Он добавил, что зимой на катке пройдет обширная развлекательная программа: музыкальные и спортивные мероприятия для взрослых и детей. Для этого там обустроили просторную открытую террасу, которая стала зоной отдыха с фудкортом. В теплом павильоне катка установили шкафчики, рассчитанные на 700 мест, здесь же находятся услуги проката и заточки коньков.

Не менее важный каток расположен на ВДНХ, добавил Собянин. В этом сезоне ему исполнилось 10 лет после начала возрождения комплекса. Ледовая площадка заработала на площади Промышленности. По словам Собянина, во время катания по льду у гостей появится возможность полюбоваться историческими павильонами № 34 "Космос" и № 26 "Транспорт СССР", Главной аллеей и новым павильоном "АТОМ".

В новом сезоне каток сможет вместить 1,9 тысячи посетителей. Мэр сообщил, что площадь ледового покрытия составляет 8,9 тысячи квадратных метров.