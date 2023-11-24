Форум деятелей культуры «Объединяя души и сердца» начался в Музее Победы

— В первый день форума мы поговорим о том, как продвигать любовь к Родине, в том числе через творчество. Также мы поговорим о том, как продвигать свои инициативы, получать на них гранты, чтобы идеи были поддержаны, — заявила модератор форума Екатерина Моисевич.