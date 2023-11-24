Форум деятелей культуры «Объединяя души и сердца» начался в Музее Победы
Форум деятелей культуры «Объединяя души и сердца» стартовал в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 24 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.
— В первый день форума мы поговорим о том, как продвигать любовь к Родине, в том числе через творчество. Также мы поговорим о том, как продвигать свои инициативы, получать на них гранты, чтобы идеи были поддержаны, — заявила модератор форума Екатерина Моисевич.
Форум продлится два дня — 24 и 25 ноября. Перед гостями выступит заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
Кроме этого, слушатели посетят творческие встречи с писателем Сергеем Лукьяненко и музыкантом Сергеем Войтенко, стратегические сессии, мастер-классы, квизы и экскурсии по Музею Победы. Также запланирована культурная программа.
Кроме того, 25 ноября в Музее Победы примут присягу новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа. Мероприятие завершится показательным выступлением полка.
Церемония внесения в список городов воинской славы названий городов Мариуполь и Мелитополь состоялась в Музее Победы 8 ноября. Мероприятие прошло в рамках празднования 10-летия создания Союза городов воинской славы.