Инклюзивный фестиваль искусств «Нить Ариадны» пройдет 25 ноября в Москве
Инклюзивный фестиваль искусств «Нить Ариадны»: через культуру к восстановлению душевного здоровья человека» пройдет 25 ноября в Центре доклинических трансляционных исследований имени Э.М.Когана РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.
В творческой обстановке, в стремительном вихре образов, идей, мнений, передовых арт-терапевтических и других психосоциальных практик, накоплении духовности заключается своеобразие, привлекательность и важность Фестиваля.
Организатором мероприятия выступает межрегиональная общественная организация «Клуб психиатров (Психиатрия: нить Ариадны)» при поддержке столичных департаментов здравоохранения, труда и социальной защиты населения, а также департамента культуры.
Недавно в столице прошел III Открытый московский фестиваль «ИН.АРТ». Организатором события выступил Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Фестиваль погрузил зрителей в мир инклюзивного театра, участниками стали профессиональные и любительские коллективы столицы, а сотни москвичей стали зрителями особенной театральной программы этого года.