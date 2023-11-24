Инклюзивный фестиваль искусств «Нить Ариадны» пройдет 25 ноября в Москве

Инклюзивный фестиваль искусств «Нить Ариадны»: через культуру к восстановлению душевного здоровья человека» пройдет 25 ноября в Центре доклинических трансляционных исследований имени Э.М.Когана РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

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В творческой обстановке, в стремительном вихре образов, идей, мнений, передовых арт-терапевтических и других психосоциальных практик, накоплении духовности заключается своеобразие, привлекательность и важность Фестиваля.

Организатором мероприятия выступает межрегиональная общественная организация «Клуб психиатров (Психиатрия: нить Ариадны)» при поддержке столичных департаментов здравоохранения, труда и социальной защиты населения, а также департамента культуры.