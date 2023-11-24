Кошкин дом встречает гостей: куда сходить с детьми в выходные в Москве
Выходные — это хорошая возможность провести время со своими близкими. «Вечерняя Москва» собрала несколько интересных мероприятий, куда можно сходить с детьми.
Волшебная страна
м. Университет
Пр-т Вернадского, 7
Яркое шоу под названием «КороЛЕВство» ждет всех желающих на манеже Большого Московского цирка. Гостей мероприятия ожидают творческие номера с участием акробатов, эквилибристов и дрессировщиков. Шоу стало одной из недавних постановок братьев Запашных.
Зрелищная сказка
м. Тургеневская
Сретенский б-р, 9/2т
В Московском театре детской книги «Волшебная лампа» с 24 ноября пройдут спектакли «Кошкин дом» по пьесе писателя Самуила Маршака. Представления покажут в технике «черного кабинета» (принцип оформления сцены, при котором рабочее пространство затягивается черной тканью. — Прим. «ВМ»). Зрителей ожидает увлекательная сказка с превращениями и иллюзиями, а также танцами и песнями как актеров, так и кукол.
Круглая выставка
Дмитровская
Ул. Новодмитровская, 1
В арт-кластере «Хлебозавод» до 9 января проходит выставка «Смешарики. Искусство быть круглым». Она посвящена 20-летию проекта. На ней представят тематические пространства в стиле основных персонажей и дополненной реальности.
Сергей Галкин, заслуженный артист России:
— Государство сейчас много делает для того, чтобы дети могли отдохнуть с родителями. Стало намного больше спектаклей, цирковых представлений и каких-то уличных забав. Конечно, они были и раньше, но в 2023 году от разнообразия мероприятий разбегаются глаза.