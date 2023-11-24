Кошкин дом встречает гостей: куда сходить с детьми в выходные в Москве

Выходные — это хорошая возможность провести время со своими близкими. «Вечерняя Москва» собрала несколько интересных мероприятий, куда можно сходить с детьми.

Волшебная страна

м. Университет

Пр-т Вернадского, 7

Яркое шоу под названием «КороЛЕВство» ждет всех желающих на манеже Большого Московского цирка. Гостей мероприятия ожидают творческие номера с участием акробатов, эквилибристов и дрессировщиков. Шоу стало одной из недавних постановок братьев Запашных.

Зрелищная сказка

м. Тургеневская

Сретенский б-р, 9/2т

В Московском театре детской книги «Волшебная лампа» с 24 ноября пройдут спектакли «Кошкин дом» по пьесе писателя Самуила Маршака. Представления покажут в технике «черного кабинета» (принцип оформления сцены, при котором рабочее пространство затягивается черной тканью. — Прим. «ВМ»). Зрителей ожидает увлекательная сказка с превращениями и иллюзиями, а также танцами и песнями как актеров, так и кукол.

Круглая выставка

Дмитровская

Ул. Новодмитровская, 1

В арт-кластере «Хлебозавод» до 9 января проходит выставка «Смешарики. Искусство быть круглым». Она посвящена 20-летию проекта. На ней представят тематические пространства в стиле основных персонажей и дополненной реальности.

Сергей Галкин, заслуженный артист России: