В Музее Пушкина открылась выставка о экранизациях произведений писателя

В романе Тургенева "Рудин" есть сцена, когда Рудин идет к Наталье Ласунской под начинающемся дождем. Фото со съемок этой сцены в одноименном фильме: по садовой дорожке идет Олег Ефремов, а рядом на него распыляют воду из шланга. Выставка "И.С. Тургенев. Из истории кинематографа" в честь 205-летия со дня рождения классика в музее А.С.Пушкина на Пречистенке - о том, как прозу писателя переводили на язык кино.

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Рассказывая о писателе через его кинопостановки, кураторы хотели, чтобы посетитель после выставки захотел от кино обратиться к прозе.

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"Когда мы нарядили актеров в подлинные костюмы XIX века и начали снимать в саду - это выглядело, как опера днем", - вспоминал работу в фильме "Отцы и дети" его сценарист и художник Александр Адабашьян.

Режиссеру "Отцов и детей" Евдокии Смирновой и "Двух женщин" (у Тургенева - "Месяц в деревне") Вере Глаголевой хотелось приблизить своих героев к современности, а не опускать их в глубину позапрошлого века. Костюмы героев "Двух женщин" в первом зале предметно иллюстрируют такой подход - у платья Елизаветы Богдановны низкая талия, широкая юбка по моде второй половины XIX века, а студент Алексей Беляев появился перед двумя женщинами в приталенном сюртуке и бабочке.

Выставка о Тургеневе в кино иногда напоминает магазин модного платья. Того же Лежнева в фильме "Рудин" Константина Воинова художник увидел в актуальном в ту пору сером сюртуке с буфами (рядом - фото Джигарханяна в этом самом наряде). Зинаида Засекина, роль которой в "Первой любви" Василия Ордынского сыграла Наталья Печерникова, одета на эскизе легкомысленной пастушкой в юбочке немного ниже колен. Фотогалерею, посвященную фильму 1989 года "Поездка в Висбаден" в том же зале, кроме нарядов нежной Джеммы и "ботаника" Санина, по ходу фильма собравшихся было пожениться, украшает шляпа соблазнившей Санина Полозовой - ручной работы, с аппликациями и страусовым пером. Рядом - инкрустированный стол XIX века (музей впервые выставляет его) - за таким же Санин писал прощальное письмо Джемме.

Тургеневская проза всегда предоставляла простор для серьезных художественных киновысказываний и давала возможность попробовать свои силы начинающим творцам.

"Для меня, тогда молодого, пьеса "Нахлебник" звучала современно, она ставила проблему личного выбора - между правдой и ложью, совестью и бесчестьем", - говорил Владимир Басов о своей первой, 1953 года, постановке, напоминающей о себе на выставке подбором снимков из фильма, где сыграл Борис Чирков.

Россыпь фотографий к "Дворянскому гнезду" Михалкова-Кончаловского: благородный, как никогда Леонид Кулагин в роли Лаврецкого, Василий Меркурьев - Гедеоновский, репетиция сцены бала... АндрейМихалков-Кончаловский в "Дворянском гнезде" 1969 года хотел, по его словам, "через изображение вещей, предметов передать и красоту мира, и тленность этой красоты, а также "порабощение человека вещами". Возможно, об этом что-то есть и в переданном на выставку Ириной Купченко ее экземпляре сценария, вдоль и поперек исписанном рукой актрисы, главной - и тогда юной звездой фильма.

На выставке 18 историй о фильмах по произведениям Тургенева - историй цветных и черно-белых, историй на всю стену зала - и умещающихся всего в несколько фотографий и эскизов. Есть истории и в один кадр - о картине 1913 года "После смерти" Евгения Бауэра напоминает переданный на выставку Государственным центральным музеем кино крупный план звезды немого кино Веры Каралли.