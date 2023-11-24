Каток на ВДНХ отметит первый юбилей

В Москве 24 ноября откроются два самых больших катка с искусственным льдом: в парке Горького и на ВДНХ. Последний в этом году отмечает свой первый юбилей в новой истории выставочного комплекса. Чем будут удивлять посетителей, расскажет корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

Почти 9 тысяч квадратных метров искусственного льда будут ежедневно принимать 10 тысяч любителей активного отдыха. Одновременно на льду смогут кататься 1900 человек. Для их комфорта здесь предусмотрели все необходимое.

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Это два теплых павильона проката, шесть кафе, медпункт, а также исторические декорации в виде павильонов и самых масштабных экспонатов ВДНХ. В этом году каток разместили на площади Промышленности. Гости впервые будут кружить между ракетой «Восток», транспортным вертолетом МИ8 и самолетом ЯК-42.

«В этом году каток стал чуть поменьше и отодвинулся с центральной части на площадку вокруг ракеты. Это связано с тем, что на центральной части ВДНХ в этом году очень много важных мероприятий. Но, тем не менее, это каток и он достаточно большой. Это несколько больше, чем четыре хоккейных площадки», – отметил Евгений Комаров, генеральный директор компании, производившей монтаж катка.

Здесь будут проводить утренние зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, спектакли и флешбомы. Тема этого сезона – «Полет во времени». Она отсылает к мечтам о космосе. Также в рамках выставки-форума «Россия» на льду пройдут тематические программы и дни регионов.

Каток будет работать со вторника по воскресенье, с 11 утра до 11 вечера в будни и с 10 утра до 23 часов в выходные. Взрослые билеты будут стоить от 400 до 800 рублей, детские – от 200 до 400 в зависимости от дня недели и времени. Также работает детская площадка для детей от 3 до 8 лет. Стоимость билета от 200 до 400 рублей за сеанс.

За состояние ледовой площадки отвечают почти 80 тонн хладагента и специальные холодильные установки – чиллеры. Они установлены по всему периметру. Даже если на улице потеплеет до плюс 15 градусов, лед не растает. Чтобы добиться зеркальной поверхности, рабочие ночами не спят.

«Ночью катаний нет, поэтому ночью у нас основная работа. Мы практически всю ночь работаем, делаем лед в идеальном состоянии. Если снег, то убираем с помощью тракторов», – рассказал рабочий катка Алексей Александров.