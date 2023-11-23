Черная пятница на «Дикой мяте» — подарки и суперскидки

Крупнейший российский независимый фестиваль «Дикая Мята» в 2024 году пройдет с 14 по 16 июня на легендарном поле в Тульской области, которое за последние годы стало местом притяжения меломанов со всей страны. Гостей open-air ждут три ярких и насыщенных дня – на территории вновь развернется большой, комфортный, наполненный развлечениями фестивальный город, и поклонников фестиваля ждут выступления любимых музыкантов и открытие новых ярких имен.

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В рамках мировой акции «Черная пятница», фестиваль и арт-кэмп «Дикая Мята» подготовили для гостей приятные подарки: до 27 ноября при покупке Взрослого абонемента на open-air – билет категории «Место на парковке» идет в подарок. Билеты такой категории можно приобрести только на сайте фестиваля.

И вторая невероятно ценная возможность! С 20 по 27 ноября можно забронировать проживание в домиках арт-кэмпа «Дикая Мята», который находится на фестивальном поле, со скидками до 44%, на любые будние и выходные дни вплоть до 29 декабря 2023 года. Арт-кэмп «Дикая Мята» — это комфортный круглогодичный кэмп с теплыми домиками, еженедельными концертами, студией звукозаписи, интересными мастер- классами и кинопоказами в каминном зале. Концерты к кэмпе с бесплатным входом, а по итогам месяца оргкомитет фестиваля выбирает, из выступавших музыкантов в кемпе, артистов, которые примут участие в фестивале «Дикая Мята». Принять участие в акции можно на сайте кэмпа.

«Дикая Мята» — это три дня музыки, любви, комфорта, встреч и знакомств, впечатлений и ярких эмоций. Территория «Дикой Мяты» признана самой комфортной фестивальной площадкой страны: проложены мощеные дорожки, установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, работает комната матери и ребенка, детский сад, душевые и санузлы, функционирует лекторий, фудкорт и многое другое.

Line-up «Дикой Мяты-2024»: Zoloto, Drummatix, Shortparis, polnalyubvi, Найк Борзов, Rita Dakota, Антоха МС, План Ломоносова, СмешBand, The Starkillers, Гудтаймс, Несладко, Операция Пластилин, Билли Новик с песнями Егора Летова, Минаева, Драгни, мытищи в огне, Вадяра Блюз, Levandowskiy & Sche, Tardigrade Inferno, Soltwine, Инкогнито, Чемодан Гризли, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, ToT SamY и многие другие.

Дикая Мята

14–16 июня 2024 г.

Тульская область, пос. Бунырево

Стоимость билетов: от 1750 до 5000 руб. Черная пятница до 27 ноября!

Билеты и подробная информация на сайте.