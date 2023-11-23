Стали известны подробности о строительстве новой станции метро в Москве

Отделочные работы на новой станции метро «Тютчевская», которая станет частью Троицкой линии, завершены на 40 процентов. Подробности о строительстве раскрыл заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, пишет РИА Новости.

По словам замглавы столицы, уже облицовано 600 из 1500 квадратных метров путевых стен. Для отделки используют алюминиевые сотовые панели в темных и светлых оттенках, на них будут нанесены строки из стихотворений поэта Федора Тютчева.

Помимо отделки, рабочие занимаются монтажом инженерных систем и оборудования. Уже готовы четыре эскалатора высотой подъема 8,3 метра — по ним можно будет спуститься из кассового зала станции на саму платформу.