В московских Хамовниках открылся новый театр

Театр в Хамовниках откроет свои двери для первых зрителей 26 ноября 2023 года.

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Это проектный резидентский театр, на сцене которого не только ставятся собственные спектакли, но и играются спектакли других коллективов. Первым постоянным резидентом стал молодой театр «Револьвер», а первым партнером из числа государственных театров — Театр Роста (художественный руководитель — актриса Нонна Гришаева).

Во внутреннем пространстве театра расположено кафе, ресторан и буфет с панорамными окнами. У театра также есть собственный дворик и уличная сцена.

Премьера первого спектакля из репертуара театра — «Филумена Мартурано» в постановке заслуженной артистки РФ Елены Олениной с участием артистов театра «Современник» — состоится 26 ноября.