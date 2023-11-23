Бочкарев рассказал о ходе строительства станции метро «Тютчевская»

Отделка алюминиевыми панелями путевых стен станции столичного метрополитена «Тютчевская» выполнена на 40 процентов. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— На платформенном участке станции «Тютчевская» архитектурно-отделочные работы идут высоким темпами. Выполняется отделка потолка, колонн, на обеих путевых стенах монтируют панели. На сегодня облицовано уже порядка 600 из 1500 квадратных метров стен, что составляет более трети от объема данного вида работ, — рассказал он.

Заммэра отметил, что использованные при отделочных работах панели отличаются цветом и нанесенными на них изображениями.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что кроме декоративных работ на «Тютчевской» сейчас проводится монтаж оборудования и инженерных систем.

Андрей Бочкарев 20 ноября рассказал, что на новой станции столичного метрополитена «Тютчевская» Троицкой линии стартовал процесс облицовки потолка и стен платформы, которую украсят панели с цитатами из произведений поэта Федора Тютчева.