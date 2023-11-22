Собянин: Готовность будущей станции метро «Тютчевская» составляет 80%

Строительная готовность будущей станции метро «Тютчевская» Троицкой линии Московского метрополитена составляет 80%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая строящуюся станцию.

«Троицкая линия метро интенсивно строится. Сегодня историческое событие для этой ветки метро – пройдены все тоннели (перегонные тоннели от станции «Академическая» до станции «Коммунарка» – прим. Агентства «Москва»). На всех станциях ведутся строительные работы. «Тютчевская» станция в достаточно большой степени готовности – около 80%. Идут отделочные работы», – сказал Собянин.

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Мэр отметил высокую степень готовность линии метро и поручил закончить строительные работы раньше намеченного срока. «По плану у вас – до конца следующего года, но старайтесь раньше закончить, потому что готовность высокая. Тогда у вас получится пусковой комплекс отсюда до БКЛ», – обратился Собянин к представителю компании-подрядчика.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новая Троицкая линия метро длиной 43 км с 17 станциями пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. В зоне притяжения будущей линии проживают более 1,5 млн человек, в том числе свыше 850 тыс. – в пешей доступности от будущих станций. Прогнозируемый пассажиропоток линии на вход составит более 300 тыс. пассажиров в день, а на пересадку с МЦК и других линий метро – почти 230 тыс. пассажиров в день.

В настоящее время идет строительство первой очереди – участков Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» общей протяженностью 26 км с 11 станциями: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка».

Строящаяся станция метро «Тютчевская» расположена в пос. Мосрентген – вдоль 42 км МКАД с внешней стороны. Станция будет иметь один наземный вестибюль и один эвакуационный выход. Прогнозируемый пассажиропоток станции на вход составит 10,4 тыс. человек по рабочим дням. В 2029 году с полным запуском Троицкой линии метро количество пассажиров увеличится до 15,6 тыс. в день.

В настоящее время на станции метро «Тютчевская» завершено устройство основных конструкций. Завершается обратная засыпка, ведутся устройство верхнего строения путей, монтаж кабельной продукции, архитектурно-отделочные работы.

Отмечается, что по второй очереди строительства (станция «Коммунарка» – Троицк) ведется разработка проектной документации. В настоящее время ведется сооружение перегонных тоннелей участка между станциями «Академическая» и «ЗИЛ». Завершить проходку всех тоннелей планируется в конце 2023 года.