Собянин: Готовность будущей станции метро «Тютчевская» составляет 80%
Строительная готовность будущей станции метро «Тютчевская» Троицкой линии Московского метрополитена составляет 80%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая строящуюся станцию.
«Троицкая линия метро интенсивно строится. Сегодня историческое событие для этой ветки метро – пройдены все тоннели (перегонные тоннели от станции «Академическая» до станции «Коммунарка» – прим. Агентства «Москва»). На всех станциях ведутся строительные работы. «Тютчевская» станция в достаточно большой степени готовности – около 80%. Идут отделочные работы», – сказал Собянин.
Мэр отметил высокую степень готовность линии метро и поручил закончить строительные работы раньше намеченного срока. «По плану у вас – до конца следующего года, но старайтесь раньше закончить, потому что готовность высокая. Тогда у вас получится пусковой комплекс отсюда до БКЛ», – обратился Собянин к представителю компании-подрядчика.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новая Троицкая линия метро длиной 43 км с 17 станциями пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. В зоне притяжения будущей линии проживают более 1,5 млн человек, в том числе свыше 850 тыс. – в пешей доступности от будущих станций. Прогнозируемый пассажиропоток линии на вход составит более 300 тыс. пассажиров в день, а на пересадку с МЦК и других линий метро – почти 230 тыс. пассажиров в день.
В настоящее время идет строительство первой очереди – участков Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» общей протяженностью 26 км с 11 станциями: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка».
Строящаяся станция метро «Тютчевская» расположена в пос. Мосрентген – вдоль 42 км МКАД с внешней стороны. Станция будет иметь один наземный вестибюль и один эвакуационный выход. Прогнозируемый пассажиропоток станции на вход составит 10,4 тыс. человек по рабочим дням. В 2029 году с полным запуском Троицкой линии метро количество пассажиров увеличится до 15,6 тыс. в день.
В настоящее время на станции метро «Тютчевская» завершено устройство основных конструкций. Завершается обратная засыпка, ведутся устройство верхнего строения путей, монтаж кабельной продукции, архитектурно-отделочные работы.
Отмечается, что по второй очереди строительства (станция «Коммунарка» – Троицк) ведется разработка проектной документации. В настоящее время ведется сооружение перегонных тоннелей участка между станциями «Академическая» и «ЗИЛ». Завершить проходку всех тоннелей планируется в конце 2023 года.
Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» намечено на 2024 год. Максимальная интенсивность движения составит до 36 пар поездов в час с интервалами до 1,5 минуты. В первые годы эксплуатации обслуживать поезда новой линии будет электродепо «Столбово». На 2028–2029 годы запланировано завершение строительства электродепо «Троицкое» («Летово»).