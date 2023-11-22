В Москве открылась конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2023

Сегодня AI Journey — это крупнейшая площадка, которая объединяет большое количество профессионалов и фанатов искусственного интеллекта во многих странах мира, сказал во время открытия международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2023 первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

© Пресс-служба Сбера

«Первый раз, восемь лет назад, мы начинали очень скромно, участников конференции насчитывалось не более тысячи человек. А уже в прошлом году общая аудитория конференции превысила 100 миллионов участников во многих странах мира. Сегодня AI Journey – это крупнейшая площадка, которая объединяет большое количество профессионалов и фанатов искусственного интеллекта во многих странах мира», — сказал Ведяхин.

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Также помощник президента РФ Максим Орешкин отметил возрастающую роль искусственного интеллекта в жизни россиян.

«Сейчас ИИ вошел во все сферы, меняет нашу жизнь лучше, даже в такой консервативной сфере как здравоохранение, например, в России это уже 16% организаций, которые уже внедрили решения на базе искусственного интеллекта. Очевидно, что развитие ИИ сейчас только набирает обороты», — рассказал Орешкин.

Кроме того, Орешкин отметил, что в России за последний год очень активно происходят позитивные изменения во всех сферах.

«Появляется много новых российских потребительских брендов. Большого прогресса достигает промышленность, которая показывает двузначные темпы роста. В технологиях Россия также показывает очень серьезные достижения. Очень здорово, что у нас в стране появились большие языковые модели искусственного интеллекта, это и GigaСhat Сбербанка и YandexGPT. Эти технологии активно входят в нашу жизнь и меняют ее к лучшему»», — сказал он.

Восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованная Сбером, проходит в Москве с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.

Во время первого дня конференции, 22 ноября, спикеры расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях.

23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве и других сферах.