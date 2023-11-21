Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через Нагатинский затон
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 21 ноября, осмотрел строящийся велопешеходный мост в районе Нагатинский Затон. Завершить работы планируется в ноябре следующего года.
— Один из крупных районов Москвы — Нагатинский Затон, где проживают больше 130 тысяч жителей, активно развивается. И по просьбе жителей строим пешеходный мост, который как раз подойдет к вновь открытой станции метрополитена. Он, конечно, будет востребован жителями, но и будет украшением района, по сути дела, новой визитной карточкой, — сказал глава города.
В свою очередь первый заместитель генерального директора компании-подрядчика АО «Дороги и мосты» Владимир Волков рассказал, что строительство объекта началось в феврале текущего года и идет по графику. Сейчас мост готов на 20 процентов. При этом Собянин распорядился ускорить работы, передает агентство городских новостей «Москва».
Также летом специалисты «Мосинжпроекта» приступили к разработке проектной документации велопешеходного моста через Москву-реку, который свяжет Мневниковскую пойму и парк «Фили».