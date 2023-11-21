Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через Нагатинский затон

— Один из крупных районов Москвы — Нагатинский Затон, где проживают больше 130 тысяч жителей, активно развивается. И по просьбе жителей строим пешеходный мост, который как раз подойдет к вновь открытой станции метрополитена. Он, конечно, будет востребован жителями, но и будет украшением района, по сути дела, новой визитной карточкой, — сказал глава города.