Почтовые ящики для писем Деду Морозу установят на 150 московских локациях

В столице заработали почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу. «Вечерняя Москва» узнала, какие локации в Москве примут участие в этой акции и как написать волшебнику.

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Праздничная почтовая кампания Деда Мороза уже много лет подряд стартует по всему городу в его день рождения — 18 ноября. Важно, что в этом году число локаций, где будут расположены ящики для отправки писем, увеличится до 150. Их разместят не только в привычных всем парках и культурных учреждениях, но также в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, на территории крупнейшего колеса обозрения «Солнце Москвы», в океанариуме на Дмитровском шоссе, на фудкорте «Депо. Три вокзала» и так далее. Все это сделано для того, чтобы каждый юный житель города мог без проблем передать свое послание.

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— Я советую принять в акции участие каждому маленькому москвичу. Если смотреть на нее с точки зрения психологии, то возможность «напрямую» связаться с волшебником дарит всем ощущение праздника. А еще мотивирует постараться, чтобы Дедушка Мороз принес подарок. Поэтому не удивляйтесь, если к концу года у вашего ребенка наладится успеваемость, — отмечает психолог Анастасия Мещерякова.

Тем более сделать такой подарок себе и ребенку можно, просто прогуливаясь в парке. В список локаций вошла 41 парковая территория в девяти округах Москвы. Все адреса опубликованы на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

— Я попрошу у дедушки Мороза набор юного медика, чтобы попробовать себя в роли врача. Это очень интересная профессия и с таким набором я бы смог научиться спасать людей, — признался юный москвич Марк Артюшкин.

У десятилетней Дианы Соколовой просьба не одна.

— Хочу, чтобы мама никогда не ругала меня, ну и, если можно, куклу с собачкой. А еще побольше солнечных дней, — говорит девочка.

Самые яркие послания детей примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза», а их авторы получат возможность своими глазами увидеть резиденцию волшебника и встретиться с ним лично. Конкурс продлится до 19 января.

— Мы принимаем участие в акции уже не первый год — сын всегда с большим удовольствием ждет ее старта и отправляет письмо в первый же день. Вообще, многие узнают о ней благодаря красочным ящикам — такие сложно не заметить в парке, — рассказала москвичка Ольга Баранова.

Действительно, каждый ящик украшен новогодними узорами в виде снежинок, который привлекает внимание.

— Мы со Снегурочкой читаем все письма. Иногда нам помогают вычитывать письма наши друзья-снеговики и Баба-яга. Отвечаю я только на те письма, которые красиво оформлены, где я вижу, что ребенок постарался и положил открытку или же сделал что-то своими руками. Мне пишут очень много писем из разных регионов России, иногда даже из разных стран. Взрослые пишут даже чаще, ведь сказка нужна всем, — рассказал Дед Мороз.

Волшебник ежегодно исполняет желания, в том числе и тех, кто, возможно, больше других нуждается в чуде — пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, членов многодетных семей и других. Кстати, любой желающий сейчас может посетить резиденцию Деда Мороза. Там всегда рады гостям.

Кстати

за последний сезон в резиденцию Деда Мороза поступило более 98 тысяч писем. Кстати, отправить можно не только через почту в парке и других общественных местах, но и электронно — на сайте резиденции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы: