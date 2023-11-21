На станции метро «ЦСКА» открылась выставка футбольных Кубков России

«Мы поддерживаем спорт и стараемся рассказывать пассажирам городского транспорта о победах московских и российских спортсменов. Это не первая наша выставка о достижениях ЦСКА. В апреле мы подготовили экспозицию к 100-летию со дня рождения клуба. Кроме того, в этом году мы выпустили тематические карты “Тройка” и билеты “Единый” в честь такой знаменательной даты», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.