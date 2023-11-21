Каток на ВДНХ подготовили к зимнему сезону

— Через несколько дней будет открытие. Некоторые шероховатости еще остались, но это мелочи, которые в строительном объеме составляют где-то 1,5 процента, и они будут закончены в ближайшее время. Скорее всего, завтра мы начнем, как говорят на бытовом языке, гладить лед, и послезавтра он будет блестеть, как поверхность зеркала. Пока мы ждем, чтобы погода устаканилась, — приводит сообщение Комарова агентство городских новостей «Москва».