Каток на ВДНХ подготовили к зимнему сезону
Каток, расположенный на ВДНХ, готов к началу зимнего сезона. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил генеральный директор компании «Русский лед девелопмент» Евгений Комаров.
— Через несколько дней будет открытие. Некоторые шероховатости еще остались, но это мелочи, которые в строительном объеме составляют где-то 1,5 процента, и они будут закончены в ближайшее время. Скорее всего, завтра мы начнем, как говорят на бытовом языке, гладить лед, и послезавтра он будет блестеть, как поверхность зеркала. Пока мы ждем, чтобы погода устаканилась, — приводит сообщение Комарова агентство городских новостей «Москва».
Открытие 24 ноября катка на территории ВДНХ ознаменует старт зимнего сезона в городе. В текущем сезоне каток на ВДНХ отмечает десятилетний юбилей от начала возрождения комплекса. Его ледовая территория расположится на площади Промышленности.
В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья 20 ноября рассказали, что более 840 мест для катания на льду, в том числе порядка 30 катков с искусственным льдом, подготовят в этом зимнем сезоне в Московской области.
Москва активно готовится к зимнему сезону. На следующей неделе заработают крупные катки. О главных ледовых площадках — в материале «Вечерней Москвы».