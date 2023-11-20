В Москве появится новый памятник в честь отечественной авиации

На Ходынском поле был открыт первый московский аэродром, и именно отсюда в 1923 году совершила первый пассажирский рейс авиакомпания «Добролет» , — сказал Савельев.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что установка памятника деятелю Белого движения Петру Врангелю в Ростове-на-Дону является провокацией. По его словам, бюст необходимо снести, так как он был установлен с целью раскола общества. При этом Ющенко подчеркнул, что эта цель уже была достигнута, так как ситуация вокруг памятника широко обсуждается в социальных сетях. В то же время первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что причин для сноса памятника участнику Белого движения Петру Врангелю нет, так как его установка не нарушает действующее законодательство.