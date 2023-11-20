От ВГИКа до Дома на набережной: на портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный Алексею Баталову
20 ноября исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста СССР Алексея Баталова. Как сообщает сайт мэрии Москвы, на портале «Узнай Москву» опубликовали прогулочный маршрут, посвященный актеру театра и кино, режиссеру, сценаристу и педагогу — он включает в себя пять точек, связанные с его творческой биографией.
Близкие и коллеги называли Баталова образцом русского интеллигента. За свою карьеру он сыграл множество ролей в фильмах, которые стали достоянием мирового кинематографа. Сам актер считал наиболее выразительной свою роль в драме Михаила Калатозова «Летят журавли», однако настоящую всенародную любовь ему принесла роль слесаря Георгия в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
Прогулка, посвященная Баталову, начинается возле ВГИК. Там артист начал преподавать в 1975 году, а в 1981 году стал профессором. Баталов занимал должность художественного руководителя актерского факультета ВГИКа, а также несколько лет заведовал кафедрой актерского мастерства.
Второй пункт маршрута — Московский Художественный театр. Школу-студию МХАТ Баталов окончил в 1950 году, а с 1953 по 1956 год выступал на его сцене, где сыграл первые заметные роли. После дорога ведет к усадьбе Куманиных, где актер жил в детстве со своей матерью.
Также важной точкой маршрута стала Марфо-Мариинская обитель — исторический комплекс построек начала 1910-х годов. Баталов входил в попечительский совет Марфо-Мариинского благотворительного общества, а в 2008 году стал инициатором и участником полного восстановления обители.
Последней точкой стал Дом на набережной. В нем народный артист прожил почти 30 лет. Сравнительно недавно, в 2019-м году, на фасаде здания установили мемориальную доску — на ней изображен силуэт Баталова и летящие журавли. Также в композиции изображены книги, которые он экранизировал как режиссер, его главные награды и ВГИК.