Опубликованы кадры перевозки амурского тигра в Московский зоопарк

Из Владивостока в Москву доставили амурского тигра, который получил травму в дикой природе. Кадрами с хищником поделились в пресс-службе «Аэрофлота» .

— Мы бесплатно доставили хищника в Москву на регулярном рейсе, стараясь сделать его перелет максимально комфортным. Хозяин тайги прекрасно перенес путешествие и теперь находится в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, где его окружают вниманием опытные специалисты, — говорится в сообщении .

Изначально хищник был обнаружен в окрестностях поселка городского типа Вяземского Хабаровского края в январе 2023 года. Тигр проходил реабилитацию в нескольких центрах. За три месяца он пришел в норму, но ветврачи пришли к выводу, что животное не сможет выживать самостоятельно в диких условиях, и приняли решение передать его специалистам Московского зоопарка. Животное постепенно осваивается на новом месте жительства, но проявляет некоторое недоверие к людям.