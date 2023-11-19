Соревнования «Радиофест-2023» пройдут в ОЭЗ «Технополис «Москва»

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 24 по 26 ноября пройдут IV Всероссийские соревнования по перспективным направлениям развития радиосвязи «Радиофест-2023». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За это короткое время ОЭЗ столицы стала действующей общероссийской площадкой, объединяющей студенческие команды вузов, радиолюбителей-энтузиастов и молодых ученых. Радиоэлектронная промышленность – одна из базовых отраслей для особой экономической зоны Москвы. В профильный кластер входят 33 предприятия, которые производят более половины всей продукции, выпускаемой в ОЭЗ «Технополис «Москва». Мероприятия, подобные «Радиофесту», не только популяризируют радиотехнические специальности, но и формируют кадровый потенциал отрасли. Ожидается, что в этом году участие в соревнованиях примут около 60 команд из более чем 12 регионов страны», – приводятся в сообщении слова генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева.

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Отмечается, что конкурс призван повысить престиж радиотехнических специальностей и популярность радиотехники среди студентов и молодых ученых. Соревнования проводятся по инициативе министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Фонда перспективных исследований и особой экономической зоны «Технополис «Москва» с 2019 года. Организационно-подготовительной работой занимается Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ «МИЭТ). Для участия в конкурсе зарегистрировались команды из Зеленограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Самары, Саратова, Архангельска, Улан-Удэ, Таганрога, Орла, Волгограда и Ростова-на-Дону. Соревнования пройдут в трех номинациях: «Радиоперехват», «Радиосвязь» и «Радиоуправление», где используют современное радиотехническое оборудование – программно-определяемое радио. Участники будут передавать данные по созданным ими радиорелейным линиям, распознавать сигналы в радиоэфире, управлять квадрокоптерами.

«За прошедшие годы масштаб соревнований существенно увеличился. Кроме того, в этот раз несколько изменили и формат мероприятия. Участников ждут два дня доработки и тестирования своих программных решений в перспективных направлениях развития радиосвязи и финальное состязание с соперниками за право стать победителем. Весомый вклад в эти соревнования внесли сотрудники НИУ «МИЭТ», разработав задачи для соревнований», – приводятся в сообщении слова проректора по инновационному развитию НИУ «МИЭТ» Алексея Переверзева.