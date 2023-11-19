Москвичей предупредили о гололедице

Переменная облачность, без осадков и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 19 ноября.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –6…–4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –9 градусов.

Ранее "Свободная пресса" писала, что погода в Москве в выходные будет «новогодней». В субботу температура будет совсем не ноябрьская. Ночные температуры — 6… 8, а днем — 3… 5. Это четвертая пятидневка декабря по климату.