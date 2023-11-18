Москвичей пригласили на выставку «Медицина пушкинской поры»

Цель выставки — показать связь и взаимоотношения Пушкина с врачами его века. С одними он был дружен и общался на философские темы, к другим обращался один или несколько раз за медицинской помощью, но все они сыграли ту или иную роль в жизни поэта. Труды врачей он также приобретал для личной библиотеки, а имена некоторых медиков упоминал в своих произведениях и письмах.