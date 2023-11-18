Москвичей пригласили на выставку «Медицина пушкинской поры»
Выставка «Медицина пушкинской поры» откроется в Государственном музее А. С. Пушкина 23 ноября. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
В рамках экспозиции посетители увидят раритетные издания научных работ и портреты русских и иностранных врачей первой половины XIX века, а также медицинские инструменты того времени.
Цель выставки — показать связь и взаимоотношения Пушкина с врачами его века. С одними он был дружен и общался на философские темы, к другим обращался один или несколько раз за медицинской помощью, но все они сыграли ту или иную роль в жизни поэта. Труды врачей он также приобретал для личной библиотеки, а имена некоторых медиков упоминал в своих произведениях и письмах.
Выставка является межмузейным проектом, участие в котором приняли Государственный музей А. С. Пушкина, Государственный исторический музей, Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и частные коллекционеры.
Выставка продлится до 21 января 2024 года, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
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