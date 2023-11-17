Филиал Музея Победы открыл выставку в госпитале имени Вишневского

В «Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского» Минобороны открылась выставка Красногорского филиала Музея Победы «Фронтовая сатира в борьбе с нацизмом». Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 17 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Карикатура и плакат всегда были лучшим средством пропаганды, но в годы войны приобрели особое гражданское звучание, стали политическим оружием против фашизма и сыграли огромную роль в борьбе за освобождение нашей Родины от врага, — рассказали в музее.

Выставка рассказывает о жизни и творчестве известных советских художников-карикатуристов, среди которых: Борис Ефимов, Борис Клинч, Николай Жуков, Александр Житомирский и Иван Харкевич.

Кроме того, в День артиллерии, 19 ноября, Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы в филиал культурной площадки на Поклонной горе — музей «Г.о.р.а.», где посетители смогут увидеть уникальную коллекцию орудий.