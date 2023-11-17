Усадьба Деда Мороза и коллеция вееров: куда сходить в Москве на выходных

В эти выходные, 18 и 19 ноября, москвичи смогут поздравить Деда Мороза с его личным праздником, научиться вышивать в технике владимирского шва, познакомиться с историей веера и многое другое.

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Именины волшебника

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Кузьминки, Волгоградский пр-т., 168д

Зимний сезон в Московской усадьбе Деда Мороза стартовал 1 ноября. В день рождения сказочного персонажа — 18 ноября — резиденция волшебника приглашает всех желающих в гости. В первый день празднования посетители усадьбы увидят героев сказок «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». Помимо этого на празднике зазвучит музыка фольклорного коллектива «Тень-потетень». Ярким событием станет спектакль «Веселая Снегортида», который поможет посетителям окунуться в атмосферу грядущих праздников. Мероприятия будут проходить с 12:00. Вход свободный.

Россия удивляет

ВДНХ, Пр-т Мира, 119

На ВДНХ продолжает работу выставка-форум «Россия», где представлены главные достижения регионов страны. В субботу, 18 ноября, в павильоне № 75 можно научиться вышивать цветы в технике владимирского шва. Мастер-класс пройдет с 10:00 до 12:00. В павильоне D с 15:20 до 15:40 гостям расскажут об уникальных методах диагностики, программах омоложения, современных спапроцедурах, возможностях косметологии.

Архитектурная выставка

Александровский сад Ул. Воздвиженка, 5/25

До конца недели в Музее архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева в Москве проходит ежегодная выставка архитектурного образования и карьеры фестиваля «Открытый город». Здесь представлены результаты совмес тной работы студентов творческих вузов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов страны под кураторством ведущих архитектурных бюро.

Коллекция вееров

Новаторская, Воронцовский парк, 3

Выставка «Веер, мой спутник верный» открылась в отреставрированном флигеле усадьбы «Воронцово». В экспозиции представлены восточные, бальные, театральные, рекламные, сувенирные и дорожные веера XVIII–XX веков. Посетить выставку в выходные можно с 11:00 до 21:00.

Посвятили художнику

Пушкинская, Ул. Петровка, 25

Выставку «Невозможноеневозможно» в Московском музее современного искусства посвятили художнику Дмитрию Налбандяну и 30-летию его музея-мастерской. Творческий путь Налбандяна начался в 1930-е годы. Он прославился как мастер советского парадного портрета, создавая образы вождей Советского Союза, правителей разных стран, политиков, космонавтов, военачальников и ученых.

В музей бесплатно

Арбатская, Никитский бул., 7аПарк культуры, Зубовский бул., 2, стр. 7Боровицкая Ул. Знаменка, 5

С 13 по 19 ноября проходит Московская музейная неделя. В эти дни все желающие могут бесплатно посетить с толичные учреж дения культуры. Приобщиться к изобразительному искусству можно в воскресенье, 19 ноября, в Мемориальном музее и научной библиотеке «Дом Гоголя». Здесь пройдет выставка «Соцветия», где покажут портреты, натюрморты и пейзажи, выполненные в разных техниках.

Например, роспись по шелку, лаковая живопись. Всей семьей в воскресенье будет интересно сходить в музейное объединение «Музей Москвы». Здесь открыта выставка, посвященная истории столицы. В этот же день любителей живописи ждут в Галерее Шилова.

Рыбы моей мечты

Баррикадная, Ул. Б. Грузинская, 1

В Московском зоопарке с 16 ноября начал работу клуб юных аквариумистов. В программе запланировано девять лекций с творческим практикумом. Дети смогут узнать об особенностях содержания рыбок. Также они познакомятся с основами аквариумного дизайна, создадут эскиз аквариума своей мечты. Программа рассчитана на детей от 11 до 16 лет. Участие в занятиях для посетителей зоопарка бесплатное, однако перед посещением клуба надо зарегистрироваться на moscowzoo.timepad.ru.

Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры Москвы: