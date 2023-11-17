Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября

По ее словам, в столице ожидается малооблачная погода с морозом, что и позволит горожанам наблюдать за необычным явлением природы. Специалисты считают, что лучше всего «падение звезд» будет видно глубокой ночью – после двух часов.

Ранее астроном, популяризатор науки, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе рассказал «Радиоточке НСН», что в ближайшее время никакие экстренные космические происшествия не прогнозируются. По его словам, о потенциальной угрозе из космоса ученые узнают за десятилетия. Можно обойтись значительно мягкими средствами, не такими, как в фильме «Армагеддон». Один из них был испробован в прошлом году – это кинетический удар, когда берется сравнительно небольшой спутник, чтобы ударить по приближающемуся астероиду, добавил эксперт.