В Москве перестала работать аренда электросамокатов

Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, а также Яндекса приостановили работу в Московском регионе в связи с минусовой температурой. Об этом сообщает РИА новости.

Утром температура воздуха в Москве опустилась до минус 3 градусов.

С 31 октября на фоне заметного потепления сервисы аренды самокатов возобновили свою работу. Об этом тогда объявил департамент столичного транспорта. Там отмечали, что сервисы проработают до середины ноября, а при сохранении благоприятных погодных условий срок их работы пообещали продлить.