В Москве перестала работать аренда электросамокатов
Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, а также Яндекса приостановили работу в Московском регионе в связи с минусовой температурой. Об этом сообщает РИА новости.
Утром температура воздуха в Москве опустилась до минус 3 градусов.
С 31 октября на фоне заметного потепления сервисы аренды самокатов возобновили свою работу. Об этом тогда объявил департамент столичного транспорта. Там отмечали, что сервисы проработают до середины ноября, а при сохранении благоприятных погодных условий срок их работы пообещали продлить.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в эфире НСН ранее назвала самокаты одним из самых безопасных видов транспорта и связала большие показатели аварийности с увеличением количества самокатов в принципе, а также с более активным фиксированием ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).