Выставку к 125-летию маршала Малиновского откроют в Музее Победы 22 ноября

В Музее Победы 22 ноября откроется обновленная выставка, приуроченная к 125-летию Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Выставка расскажет о талантливом и выдающемся полководце, который внес большой вклад в победу над нацисткой Германией. Маршал Малиновский принимал участие в Первой мировой, в Великой Отечественной и советско-японской войнах. Полководец также является обладателем множества наград.

В выставку войдут более 30 предметов из фондов музея, среди которых будут личные вещи Родиона Яковлевича и его супруги Раисы Яковлевны. Раритеты были переданы в дар музею их дочерью Натальей Малиновской. Посетители увидят маршальские китель и фуражку образца 1954 года, папаху, портфель, полевой бинокль и многие другие вещи. Выставка будет работать до 17 декабря.