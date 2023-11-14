Число электробусов в Москве превысило 1,3 тыс.

"Количество электробусов в Москве превысило 1,3 тыс. Инновационный транспорт продолжает пополнять парки Мосгортранса. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов напомнил, что до конца 2024 года в столицу поступит 1,2 тыс. электробусов отечественного производства от ПАО "Камаз" и завода "ЛиАЗ" по крупнейшему в Европе контракту. В этом году в Москву пришло уже более 200 таких машин", - говорится в сообщении.