Собянин рассказал о строительстве храмов в Москве

14 ноября мэр Москвы Сергей Собянин и святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провели заседание Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За последние пять лет в Москве по программе строительства православных храмов появилось более 50 зданий. Город предоставил для них землю, в то время как сами объекты возвели за счет пожертвований прихожан и других благотворителей.

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— Причем построены они не абы как, не по какому-то стандартному клише, — подчеркнул Сергей Собянин. — Это уникальные храмы, которые являются украшением московских районов. Построены, что называется, от всей души и со всем уважением.

Возле каждого храма, отметил мэр, появляются благоустроенные парки и скверы с пешеходными дорожками, детскими и спортивными площадками. Все это пользуется популярностью не только у прихожан, но и у жителей соседних кварталов.

— Само появление храма олицетворяет изменение ландшафта Москвы, ее территории и привлекательности, это тоже очень важно, — продолжил Сергей Собянин. — Помимо нового строительства, была проведена работа по реставрации действующих храмов, многие их которых были закрыты.

За последние пять лет городские власти помогли восстановить 78 церковных зданий. Среди них — храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Фасадам здания, которое построили в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко, вернули исторический облик. Работы заняли два года. За это время реставраторы привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку, восстановили уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию лестниц, крытых галерей и кровли. Это позволило не только вернуть храму прежний вид, но и продлить срок его эксплуатации.

Сейчас, по словам мэра, в городе реставрируют 63 объекта религиозного назначения, в том числе здания Новоспасского монастыря, храмы Успения в Вешняках, Ильи Пророка на Ильинке, а также Петра и Павла на Новой Басманной.

— Я говорю только о тех храмах, в которых правительство Москвы принимает непосредственное участие, — уточнил Сергей Собянин. — А еще десятки храмов реставрируются за счет патриархии, частных инвесторов, благотворителей. По Москве отреставрировали тысячи памятников истории и культуры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил главу города за те перемены, которые происходят в городе.

— Реставрируются объекты культурного наследия, строятся новые жилые кварталы и станции метро, благоустраиваются парки и скверы, ремонтируются и строятся дороги, — перечислил глава Русской православной церкви. — И, конечно, реализуется такой уникальный в сегодняшнем мире проект, как строительство православных храмов в современном мегаполисе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Начиная с 2010 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 120 храмов, включая 50, которые появились за последние пять лет. С 2011 года в городе отреставрировали 180 старинных церквей и других религиозных памятников, из них 130 привели в порядок за счет средств бюджета Москвы. Остальные 50 восстановили за счет средств федерального бюджета и средств благотворителей.

КСТАТИ