Собянин рассказал о новых транспортных объектах Москвы

В столице текущий год стал рекордным по числу новых объектов транспорта введенных в эксплуатацию. С начала года открыли пять новых станций метро, МЦД-3, МЦД-4, часть Московского скоростного диаметра, кроме этого появилось два круглогодичных маршрута речного транспорта.

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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот год стал рекордным по числу построенных транспортных объектов. В этом году полностью ввели в эксплуатацию Большую кольцевую линию.

Самым протяженным диаметром стал МЦД-4. Он соединил Апрелевку с Балашихой. А на МЦД появилось более 100 вариантов пересадок на метро, московские центральные кольца и между самими диметрами.