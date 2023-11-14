Собянин рассказал о новых транспортных объектах Москвы
В столице текущий год стал рекордным по числу новых объектов транспорта введенных в эксплуатацию. С начала года открыли пять новых станций метро, МЦД-3, МЦД-4, часть Московского скоростного диаметра, кроме этого появилось два круглогодичных маршрута речного транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот год стал рекордным по числу построенных транспортных объектов. В этом году полностью ввели в эксплуатацию Большую кольцевую линию.
Самым протяженным диаметром стал МЦД-4. Он соединил Апрелевку с Балашихой. А на МЦД появилось более 100 вариантов пересадок на метро, московские центральные кольца и между самими диметрами.
С этого года по Москве-реке начнут курсировать первые регулярные пассажирские маршруты Киевский — Сердце Столицы и ЗИЛ — Печатники. Перевозить пассажиров на них будут электрические трамвайчики, которые привезли в этом году в столицу. Речной транспорт интегрировали в систему московского транспорта.