Синоптик Тишковец предупредил москвичей о скором наступлении метеорологической зимы

В пятницу 17 ноября в Москве наступит метеорологическая зима. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в этот день среднесуточная температура в столице перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений.

Синоптик также предупредил, что в ближайшие 24 часа на Москву обрушится циклонический вихрь с аномальными осадками - до 15-20 мм (около 30% от месячной нормы).