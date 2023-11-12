Собянин: годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно

Годовой план по строительству дорог в Москве выполнен досрочно. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«С начала 2023-го построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений: тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов», — написал Мэр Москвы.

Так, в городе завершили строительство Московского скоростного диаметра, открыли движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. Кроме того, реконструировали развязку на пересечении МКАД и Липецкой улицы.