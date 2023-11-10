В Москве пройдет международный фестиваль «Будущее джаза»

«Поэтому на "Будущем джаза" вместе с Московским джазовым оркестром выступят: вокалистки Варвара Убель и Анастасия Капрельян, саксофонистки Елизавета Юргина и Полина Ильина, контрабасистки Полина Белан и Елизавета Владимирова, барабанщица Анастасия Бова, а также пианистки Вероника Богданович и Мария Аксенова. Джаз в России играют не только парни, но девушки и , поверьте, делают это прекрасно», — сказал Бутман.