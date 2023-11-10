Дни Москвы проведут в разных городах Индии в 2024 году

"Мы активно стараемся продвигать индийскую культуру, и совместно с коллегами из индийского бизнес-альянса проводим фестивали <...> индийской культуры в Москве, которые бьют все рекорды по посещаемости. Недавно мы проводили такой уникальный фестиваль культуры в парке Царицыно который был посвящен истории отношений с Индией, начиная со времен Афанасия Никитина", - добавил он.