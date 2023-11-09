Премия «Товар года» отметит 25-летний юбилей
В концертном зале "Мир" в Москве 22 ноября пройдет церемония награждения национальной премией "Товар года", которая вручается производителям самых популярных, продаваемых товаров и услуг потребления в разных категориях.
Награду получат лидеры продаж, а также компании, представившие новые востребованные товары и услуги, уникальные продукты и инновационные решения.
"Сейчас мы наблюдаем яркие изменения на рынке, взлет отечественных марок, появление новых брендов, перераспределение интересов покупателей — такого, пожалуй, не было с момента создания премии. В этом году, самое интересное — это, конечно, обновленный рейтинг покупательских предпочтений", — рассказал основатель премии Вадим Зуйков.
Традиционно открывать программу награждения лауреатов премии будет выступление "Шоу балета Аллы Духовой "Тодес", а ведущими юбилейной церемонии "Товара года 2023" станут виджеи "МУЗ-ТВ" — Настя Негода и Даня Данилевский.
На церемонии выступят звезды российской эстрады: Люся Чеботина, Анна Семенович, Дмитрий Колдун, Стас Костюшкин, Группа "Блестящие", Любовь Соколова & Александр Эгромджан, Митя Фомин, Наталья Гулькина, группа "Земляне" и многие другие.