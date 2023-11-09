Премия «Товар года» отметит 25-летний юбилей

"Сейчас мы наблюдаем яркие изменения на рынке, взлет отечественных марок, появление новых брендов, перераспределение интересов покупателей — такого, пожалуй, не было с момента создания премии. В этом году, самое интересное — это, конечно, обновленный рейтинг покупательских предпочтений", — рассказал основатель премии Вадим Зуйков.