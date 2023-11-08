Собянин: Приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз
Приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз с момента его запуска. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
«500 млн маршрутов построили пользователи приложения «Метро Москвы» с момента его запуска. Приложение скачали уже 10,3 млн раз – это простой и удобный помощник пассажиров. <...> В приложении постоянно появляются новые функции. В этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры с льготным проездом могут смотреть историю поездок, студенты – покупать абонементы онлайн. Также открыли возможность «заморозить» годовые проездные билеты на 14 дней», – написал мэр.
Он также отметил, что сейчас пользователи могут прямо в приложении управлять картой «Тройка»; выбирать наиболее свободные вагоны метро в режиме онлайн; покупать билеты на автобусы дальнего следования. Кроме того, можно воспользоваться помощью чат-бота Александры и оставить обращение о забытых вещах и заказать сопровождение сотрудниками ЦОМП.