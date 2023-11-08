Собянин: приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз

«500 млн маршрутов построили пользователи приложения «Метро Москвы» с момента его запуска. Приложение скачали уже 10,3 млн раз – это простой и удобный помощник пассажиров. <...> В приложении постоянно появляются новые функции. В этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры с льготным проездом могут смотреть историю поездок, студенты – покупать абонементы онлайн. Также открыли возможность «заморозить» годовые проездные билеты на 14 дней», – написал мэр.