В Москве зафиксировали рост посещаемости ресторанов

В сентябре-октябре 2023 года наблюдается рост посещаемости ресторанов Москвы. За этот период число заказов увеличилось на 8%, выручка — на 17%. Это связывают с хорошей погодой и возвращением потребителей, которые уехали в 2022 году. По всей России также наблюдается прирост трафика. Об этом сообщает «Коммерсанъ» со ссылкой на данные Focus Technologies.

Рестораторы ожидают сохранения тренда и готовятся к расширению бизнеса, но замечают, что клиенты все равно стремятся экономить. По подсчетам компании Tinkoff Data, в России число заказов в заведениях общепита увеличилось на 11% с 18 сентября по 22 октября, рост в предыдущие месяцы составлял 7%.

Сети ресторанов «Теремок», «Вкусно — и точка», «Gagawa» и «Хочу Пури» подтвердили положительную динамику в своих заведениях, пишет «Коммерсантъ». Руководитель Focus Technologies Михаил Васильев связывает рост посещаемости ресторанов в Москве с хорошей погодой в сентябре и похолоданием в октябре.