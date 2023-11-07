«Бессмертный полк России» представит концерт в Музее Победы

В Музее Победы 8 ноября движение «Бессмертный полк России» проведет концерт «Вместе целая страна!». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

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— Программа концерта подготовлена таким образом, чтобы пробудить в зрителях самые искренние чувства, наполнить их сердца искренней любовью к Родине, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мероприятие позволит почувствовать каково это — быть гражданином России, страны с богатой историей, которой может гордиться каждый ее житель.

Концерт посвящен Дню народного единства, его художественным руководителем является голос «Бессмертного полка России» Михаил Гаврилов. Начало мероприятия в 16:00 в Зале Жуков.

Кроме того, в тот же день в Музее Победы состоится круглый стол, посвященный 80-летию учреждения высшего военного ордена СССР и ордена солдатской доблести.