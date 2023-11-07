Выставка авторских рисунков «Чудесные растения» открылась Измайловском парке

Выставка авторских рисунков «Чудесные растения» проходит в павильоне «Арт-парк» Измайловского парка. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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На экспозиции представлены работы студентов-третьекурсников кафедры «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института, сделанные во время летней практики и вдохновленные природой. Рисунки выполнены вручную с использованием туши, угля, пастели и других материалов и объединены в отдельные тематические блоки. На основе рисунков были созданы сумки, одежда и другие аксессуары.

Посетители выставки смогут увидеть работы заведующей кафедрой, профессора, кандидата архитектуры Татьяны Шулики и доцента Марины Силкиной, которые руководили практикой, а также куратора выставки профессора, кандидата архитектуры Марины Соколовой.

Выставка продлится до 15 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.