Выставка авторских рисунков «Чудесные растения» открылась Измайловском парке
Выставка авторских рисунков «Чудесные растения» проходит в павильоне «Арт-парк» Измайловского парка. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
На экспозиции представлены работы студентов-третьекурсников кафедры «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института, сделанные во время летней практики и вдохновленные природой. Рисунки выполнены вручную с использованием туши, угля, пастели и других материалов и объединены в отдельные тематические блоки. На основе рисунков были созданы сумки, одежда и другие аксессуары.
Посетители выставки смогут увидеть работы заведующей кафедрой, профессора, кандидата архитектуры Татьяны Шулики и доцента Марины Силкиной, которые руководили практикой, а также куратора выставки профессора, кандидата архитектуры Марины Соколовой.
Выставка продлится до 15 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Студенческая выставка «Реставраторы. Новый слой» открылась в подземном музее «Зарядья». Она посвящена восстановлению и сохранению произведений искусства, на экспозиции представлены работы учеников-реставраторов ведущих профильных учреждений Москвы в разных направлениях искусства. Выставка будет доступна для посещения до 3 декабря.