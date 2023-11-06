В Музее Победы представили документы о зверствах гитлеровцев на Украине

В день 80-летия освобождения Киева в Музее Победы представили рассекреченные архивные документы о зверствах нацистов и их пособников в городе и Киевской области в 1941–1943 годах. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Перед гостями мероприятия выступила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. По ее словам, представленные документы поспособствуют формированию гражданской позиции молодого поколения в неприятии нацизма.

На мероприятии были представлены архивные фотографии, схемы местности, где нацистские преступники проводили расстрелы, справки о количестве убитых и угнанных на каторгу в Германию граждан Советского Союза. Также организаторы показали материалы допросов нескольких осужденных нацистов.