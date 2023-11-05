Ночью с 4 на 5 ноября на станции метро «Маяковская» состоялось 2 спектакля

Ночью с 4 на 5 ноября на станции столичного метро «Маяковская» состоялось 2 спектакля: «Маяковский. Послушайте!» и «Маяковский. Сторителлинг. О жизни». Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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Постановки были основаны на базе автобиографии Владимира Маяковского «Я сам» и повествуют о жизни поэта. Роли в спектаклях сыграли актеры театра Мастерской Петра Фоменко, театра имени Вахтангова, а также выпускники театрального института имени Щукина и российской академии музыки имени Гнесиных.

— На станциях Московского метрополитена проходят кинопоказы, концерты и выступления артистов. В этот раз в рамках акции «Ночь искусств» посетители могли увидеть театральные постановки, — цитирует Максима Ликсутова Telegram-канал ведомства.