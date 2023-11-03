На ВДНХ откроется посвященная парфюмерии выставка

"Помимо признания со стороны покупателей, все они были отмечены почетным званием Поставщика Двора Его Императорского Величества. Экспозиция расскажет о том, что значил этот титул в то время, как трудно было его получить и удержать, как конкурировали с зарубежными поставщиками", - добавили в пресс-службе.