Мавзолей Ленина не будет работать 4 ноября

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ сообщила о том, что 4 ноября для посещения будет закрыт мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены в Москве. Об этом рассказали ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.